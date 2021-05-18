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İllere göre vaka sayısında son durum

Sağlık Bakanı , 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Buna göre, tüm ülkede olduğu gibi bölgesinde de vakalardaki düşüş eğilimi sürüyor. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, 'de 93,86 oldu. En çok vaka sayısı ise 'de 120.95 olarak açıklandı. En düşük il ise, 47.36 ile ....

İllere göre vaka sayısında son durum

18.05.2021, 19:17 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021, 19:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı harita ile ilgili olarak "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu." ifadelerine yer verdi.

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