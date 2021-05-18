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İllere göre vaka sayısında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Buna göre, tüm ülkede olduğu gibi Ege bölgesinde de vakalardaki düşüş eğilimi sürüyor. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, İzmir'de 93,86 oldu. En çok vaka sayısı ise Çanakkale'de 120.95 olarak açıklandı. En düşük il ise, 47.36 ile Aydın....

18.05.2021, 19:17 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021, 19:18