Terör devleti İsrail’i çok iyi tanıyın

"Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor" diyen Başkan Erdoğan, "Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur" ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerinin tamamlandığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız. Açılışını yaptığımız kısımlarla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı büyük İstanbul tünelinin de bağlantısını teşkil edecektir" diye konuştu.

'HİZMETTEN TAVİZ VERMEDİK'

Erdoğan, "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018'de tehdit halinde olan ekonomik saldırılara rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlık alanında kapasite artışlarını, hastanelerimizin inşa ve açılışlarını salgın döneminde 14 ayda gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanında köprü, yol, barajları, tünelleri, okulları, fabrikaları, toplu konut projelerini, hukuktan ekonomiye pek çok alanda hazırladığımız reformları bu dönemde milletimizle paylaştık. Uygulamaya geçirmeye başladık" şeklinde konuştu.

'RAHATSIZ OLSALAR DA DEVAM'

"Bu arada yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü meclisimizin takdirine sunuyoruz" diyen Başkan Erdoğan, "Ülkemizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni sivil anayasasına da Cumhur ittifakıyla başlattığımız çalışmayla tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak, STK'larla milletimizle paylaşacak, yeni ve sivil anayasamıza da kavuşacağız. Salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına Türkiye'yi sokacağız. Bu tablo içeride ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞIMIZI İNSANLIĞIN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, G20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa ev sahipliğinde Roma'da düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasına, G-20 Dönem Başkanı İtalya'ya ve Avrupa Birliği Komisyonu'na bu toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etti.

'SAĞLIK, EN BÜYÜK MUTLULUK'

KOVİD-19 salgınının, dünyada en büyük mutluluğun sağlık olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak, bu anlayışla salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik. Temel sağlık ekipmanları ve araçlarının hızlı bir şekilde geliştirilmesi, üretilmesi ve dağıtılmasını sağladık" diye konuştu. "158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil, muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik" diyen Erdoğan, "Yerli aşımızı, hazır olur olmaz, vatandaşlarımızla beraber inşallah tüm insanlığın istifadesine sunacağız. Çok-taraflı finansal kuruluşların ve girişimlerin aşıya adil erişim konusundaki çabalarını destekliyoruz" dedi.

BASKAN ERDOGAN ADINA HATIRA ORMANI KURULDU

KUZEY Marmara Otoyolu projesinde 4.7 milyon ağaç dikildi. Proje kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan adına bir hatıra ormanı da kuruldu. Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, 50 bin fidanlık bağış sertifikasını Başkan Erdoğan'a takdim etti.