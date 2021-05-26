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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan yatırım zirvesi: 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek

Başkan Erdoğan'dan yatırım zirvesi: 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek

Türkiye pandemi sonrası küresel sermayeyi çekmek için düğmeye bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, aralarında , Netflix, , , 'in yer aldığı dünya devi 20 ABD'li şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans aracılığıyla görüşecek.

Başkan Erdoğan'dan yatırım zirvesi: 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek
SABAH

26.05.2021, 08:39 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021, 09:13

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, TOBB, ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantı bugün saat 18.00'de yapılacak. Toplantıya Başkan Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası temsilcisi katılacak.



Erdoğan açılış konuşmasının ardından CEO'ların sorularını yanıtlayacak.



REFORM ADIMLARINI, YENİ DÜZENLEMELERİ ANLATACAK
Erdoğan'ın toplantıda yatırım ortamına ilişkin yeni düzenlemeleri, teşvikleri, yaşama geçirilen reform adımlarını anlatması bekleniyor.

Erdoğan, önceki yıllarda da 3M, Citibank, Coca- Cola, Dow Chemical, General Electric, IFC, Johnson & Johnson, MasterCard, Metlife, Nike, Pepsi gibi

ABD'li devlerin tepe yöneticileri ile görüşmüştü.

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