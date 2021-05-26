Başkan Erdoğan'dan yatırım zirvesi: 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, TOBB, ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantı bugün saat 18.00'de yapılacak. Toplantıya Başkan Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası temsilcisi katılacak.





Erdoğan açılış konuşmasının ardından CEO'ların sorularını yanıtlayacak.





REFORM ADIMLARINI, YENİ DÜZENLEMELERİ ANLATACAK

Erdoğan'ın toplantıda yatırım ortamına ilişkin yeni düzenlemeleri, teşvikleri, yaşama geçirilen reform adımlarını anlatması bekleniyor.



Erdoğan, önceki yıllarda da 3M, Citibank, Coca- Cola, Dow Chemical, General Electric, IFC, Johnson & Johnson, MasterCard, Metlife, Nike, Pepsi gibi



ABD'li devlerin tepe yöneticileri ile görüşmüştü.

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