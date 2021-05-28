Maskelerle ne zaman vedalaşacağız? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 673 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu.

Kovid-19 aşı miktarı 28 milyon 538 bin 909'a ulaştı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 27 Mayıs saat 23.30 itibarıyla 28 milyon 538 bin 909 oldu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 336 bin 136, ikinci doz aşı sayısı 12 milyon 202 bin 773 oldu.

Milliyet'in haberine göre, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Genel Sekreteri ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, sanal olarak gerçekleştirilen "İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi" öncesi Kovid-19 salgınındaki gidişat ile ilgili bilgi verdi. İngiltere, ABD ve İsrail'deki aşılama çalışmalar sayesinde bu ülkelerde vaka ve ölüm sayılarının büyük oranda azaldığını, salgının kontrol altına alındığını da dile getiren Prof. Dr. Yavuz şunları söyledi:

'MASKELERİ ÇIKARIRIZ'

"MRNA aşılarının tek dozuyla hastalığı yüzde 70, ölümleri ve hastane yatışını yüzde 80, iki doz uygulandığında hastalığı yüzde 90, ölüm ve hastane yatışlarını yüzde 95 azalttığını biliyoruz. Ülkemizde de söylendiği gibi 120 milyon doz mRNA aşısı gelmesi halinde, yaz döneminde yapılacak yoğun aşılamalarla ekim ayı gibi bu hastalığı tamamen kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz. Kovid-19 aşıyla engellenebilen bir hastalık haline geldi. Yeterli aşılama yapabilen ülkelerde enfeksiyonun ve ölümlerin belirgin olarak azaldığını görüyoruz. Toplumun yüzde 70'inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık oluşturulduğunda maske takılması gerekmeyecek. Ancak bu hastalığın ortadan kalkmayacağını, grip gibi bir hastalık haline geleceğini, belli aralarla aşıların tekrarlanacağını öngörüyoruz. Ancak şu aşamada kısıtlamalar gevşetildiği anda vaka sayılarının artması kaçınılmaz olacak."

Türkiye'de bugün itibariyle klinik aşamaya geçmiş 4 farklı yerli aşı çalışması olduğuna işaret eden Yavuz, "Yerli aşı üretimi çok önemli. Aslında yerli aşıyı geliştirmekten daha da önemlisi geliştirilen aşıdan çok miktarda üretim yapacak kapasitenin kurulması. Bununla ilgili de ülkemizde umut veren çalışmalar var. Bazı yerli firmalarımız uluslararası standartta aşı üretim tesisi kurmak için hızla çalışıyorlar. Yıl sonuna kadar çalışmaları bitecek olan bazı antiviral ilaçlardan umutluyuz" dedi.

'ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI'

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs salgınında sona yaklaşıldığını belirterek, "Salgında çoğu gitti azı kaldı" dedi. Şimdiye kadarki salgınların ortalama 1.5 ila 3 yıl sürdüğünü ifade eden Azap, şunları dedi: "Kovid'de 14 ayda 140 bin bilimsel çalışma yayınlanmış, hızla aşı geliştirildi. 1.5 yılı tamamladık. Çok az bir zaman kaldı. Ancak aşılamaların tam anlamıyla yapılabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde aşılanmayan kesimde yeni varyantlar çıkabilir. Yaş aralığı düştükçe aşıya karşı kararsızlık, direnç göreceğiz gibi. Bu pandeminden çıkışını tek yolu aşıları yaptırabilmek ve toplumsal bağışıklığımızı sağlayabilmek. Sonbahara doğru bizim için tek çıkış yolu bu."

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