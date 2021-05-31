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Haberler Gündem Bakan Koca uyardı: Kısa bir ‘keyif’ uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın

Bakan Koca uyardı: Kısa bir ‘keyif’ uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın

Sağlık Bakanı , için sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda “Kısa bir ‘keyif’ uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın” dedi.

Bakan Koca uyardı: Kısa bir ‘keyif’ uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın

31.05.2021, 16:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda tütün ve tütün ürünlerinin birçok hastalığı tetiklediğine dikkat çekerek, "Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun" ifadelerine yer verdi.

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