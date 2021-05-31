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İYİ Partili vekil 'dan muhabirine tehdit!

Son dakika haberine göre Başkan ’ı Netanyahu’ya benzeten ve hemen ardından ’ye giden İYİ Partili , vatandaşlardan büyük tepki almıştı. Bu kez de Hatay'ı ziyaret eden Akşener'in akrabası olduğu bilinen İYİ Partili vekil , bölgede görevini yapan muhabiri 'u tehdit ederek yakasına yapıştı.

İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır'dan A Haber muhabirine tehdit!

31.05.2021, 17:00 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021, 17:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten ve hemen ardından Rize'ye giden İYİ Partili Meral Akşener, vatandaşlardan büyük tepki almıştı.

Bu kez de Hatay'ı ziyaret eden Akşener'in akrabası olduğu bilinen İYİ Partili vekil Ümit Dikbayır, bölgede görevini yapan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'u tehdit ederek yakasına yapıştı.

İŞTE O ANLAR:

A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur yaşadığı o anları canlı yayında anlattı. Halil İbrahim Uğur, "Tıpkı diğer gazeteci arkadaşlar gibi sabahın erken saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ziyaret edeceği ilk durak olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldik. Ancak geldiğimizde bize küçük de olsa sataşmalar vardı. Esnaf ziyaretleri sırasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşıma yönelik saldırılar oldu. Fiziki müdahaleler oldu. İşte onlardan bir tanesi de maalesef İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır tarafından gerçekleşti. Yine genel başkan yardımcıları da kameraman arkadaşımızın görüntü almasını engelledi" dedi.

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