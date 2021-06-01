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Haberler Gündem Afrin’deki Atatürk Evi müzeye dönüştürülecek

Afrin’deki Atatürk Evi müzeye dönüştürülecek

Afrin’deki Atatürk Evi müzeye dönüştürülecek

1.6.2021

AFRİN'DE Öğr. Üyesi Dr. Zeynep Banu Dalaman ve Murat Lehimler'in yürüttüğü "Göç, Kentsel Gelişim ve Kentsel Yaşanabilirlik" araştırma projesinin üçüncü etabı olan Afrin - İdlib gözlem araştırması gerçekleştirildi. Gözlem araştırması ile ilgili bilgiler veren Dalaman, sahada kendisini etkileyen önemli şeylerden birinin, Hatay Valiliği'nin Atatürk'ün Suriye seferindeyken konakladığı evi restore edip müzeye dönüştürme amacıyla sahip çıkması olduğunu belirtti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, "Ev temizlendi, restorasyon ve müzeye dönüştürülmesi ise şu anda proje aşamasında. Bölgedeki hareketliliğin azalmasının arsından restore edilecek" denildi.

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