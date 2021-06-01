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Görme engellilere özel sergiyi açtı

Görme engellilere özel sergiyi Emine Erdoğan açtı

1.6.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Telekom'un görme engellilere yönelik hazırladığı sesli betimlemeli eserlerden oluşan "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi"nin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan'a, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve görme engelli çocuklar eşlik etti. Daha sonra sergiyi gezen Emine Erdoğan, Johannes Vermeer'in "İnci Küpeli Kız" ve Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablolarını Buket Naz Türker, Yağmur Selçuk, Mehmet Kocaman ve Arda Kaya isimli çocuklarla deneyimledi.

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