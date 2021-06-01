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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı , illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı , 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

01.06.2021, 20:15 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021, 20:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.

VAKA SAYISI EN YÜKSEK 5 İL

GÜMÜŞHANE: 162,31

BİLECİK: 146,76

KARS: 118,63

ANKARA: 115,71

KÜTAHYA: 112,71

VAKA SAYISI EN DÜŞÜK 5 İL

HATAY: 12,47

ADANA: 12,84

OSMANİYE: 13,31

AYDIN: 21,09

MERSİN: 21,73

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