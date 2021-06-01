Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22-28 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi.

01.06.2021, 20:15 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021, 20:17