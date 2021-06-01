Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.
VAKA SAYISI EN YÜKSEK 5 İL
GÜMÜŞHANE: 162,31
BİLECİK: 146,76
KARS: 118,63
ANKARA: 115,71
KÜTAHYA: 112,71
VAKA SAYISI EN DÜŞÜK 5 İL
HATAY: 12,47
ADANA: 12,84
OSMANİYE: 13,31
AYDIN: 21,09
MERSİN: 21,73
Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı!
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/SaqW0YJTJ6— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.