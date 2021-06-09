Başkan Erdoğan'dan 'Aybüke Yalçın' mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım" dedi.

Tayini Batman Kozluk'a çıktığında "bayrağımızın olduğu her yer bizim" demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu.#AybükeYalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek.



Mekânın cennet olsun kızım... pic.twitter.com/6reBlqEWN9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2021