  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan 'Aybüke Yalçın' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '' mesajı

Son dakika haberi..Başkan , 4 yıl önce 'ın ilçesinde, PKK terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni 'ı andı.

Başkan Erdoğan'dan 'Aybüke Yalçın' mesajı
DHA

09.06.2021, 14:53

Başkan Erdoğan, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan 'Aybüke Yalçın' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.