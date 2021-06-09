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Haberler Gündem Diyarbakır’da terörün finansmanına darbe

’da terörün finansmanına darbe

Diyarbakır’da terörün finansmanına darbe

9.6.2021

DİYARBAKIR'DA Lice İlçesi Dibek ve Yolçatı Mahallelerinde, 168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın silahlı unsurlarının etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra örgütün en büyük gelir kaynaklarından uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek amacıyla narkoterör operasyonlarının sürdürüldüğü belirtildi.
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