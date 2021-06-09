Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan toplantı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını olmalıdır. Bu toplumsal bağışıklık için ilk şart. Lütfen zaman kaybetmeden aşınızı olun. Aşılama ile toplumsal bağışıklığı elde edene kadar kişisel tedbirlerimize tavizsiz uymaya devam edelim.

AŞILAMA SEFERBERLİĞİ

Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak.

Aşı olan vatandaşlarımız da toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uyalım. Üçüncü şartımız salgın kontrolünün sürdürebilirliğinin sağlanmasıdır. Çok sayıda aşı geliştirme projemiz devam ediyor. Birinde son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta faz 3 insan çalışmalarımız için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya geldi.

3. DOZ AŞI OLUNACAK MI?

Aşıda dışa bağımlılığı bitirecek bu önemli gelişmeyi hep birlikte yaşayacağız. Aşıların belirli süreyle bağışıklık sağladığı, iki doz aşı olan kişilerin üçüncü doz aşı olması gerekliği konusunda bilimsel çalışmalar devam ediyor. Bu konuda bakanlığımız da çalışmaktadır. Elde edilecek bilimsel verileri sizlerle paylaşarak yol haritamızı belirlemiş olacağız.

Yerli aşılarımızın hangi usullerle kullanılacağını belirleyeceğiz. Umarım Sağlık Bakanı'nı daha az görecek, sesini daha az duyacaksınız. Bundan sonra size vereceğim en önemli haber yerli aşı ve salgının son bulması olacağını biliyor ve o günü iple çekiyorum. Gün gibi aydınlık, sağlıklı ve mutlu günler yakındır. Büyük Türkiye güçlü bir devlettir, bu güce güvenin, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum."

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