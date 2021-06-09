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Haberler Gündem TSK’dan Gara bölgesine hava harekatı

TSK’dan bölgesine hava harekatı

TSK’dan Gara bölgesine hava harekatı

9.6.2021

GARA bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "TSK ve MİT koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.
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