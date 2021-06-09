GARA bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "TSK ve MİT koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.
TSK’dan Gara bölgesine hava harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.