TSK’dan Gara bölgesine hava harekatı

GARA bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, "TSK ve MİT koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.

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