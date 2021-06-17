MHP Genel Başkanı Bahçeli'den HDP İzmir il binasındaki saldırıya ilişkin flaş açıklama

Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, toplumsal huzur ve iç barış ortamını sabote etmek isteyen karanlık emellerin, bu defa İzmir'de sahneye çıktığını belirterek, Türkiye'nin karışmasını, etnik, ideolojik ve siyasi fay hatlarının kırılarak, fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonların devreye alındığına işaret etti.

Suçluların menfur eliyle, sokakların melun izbeliğinde, hıyanet ve husumet arayışına çıkan mihrakların, bugün İzmir'de ateşle oynamaya kalkıştığını ifade eden MHP Lideri Bahçeli, "Bu haliyle, HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı, kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir." değerlendirmesini yaptı.

Son dakika: İzmir'de HDP il binasında silah sesleri! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Devlet Bahçeli, bu vahim olayın içyüzünün mutlaka deşifre edilmesi, önü ve arkasının aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"HDP'li yöneticilerin, Halk TV'nin program akışını planlayan ve tahrikleri canlı tutan kişilerin sahip oldukları bilgi, belge ve bulguları derhal adli ve emniyet birimlerine ulaştırmaları şarttır. Saldırı gerçekleştikten hemen sonra, elinde tuttuğu silahı ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın kararlılıkla üstüne gidilmeli, bağ ve bağlantıları, irtibat ve ilişki ağları hiçbir tavsamaya meydan vermeden araştırılmalı ve açığa çıkarılmalıdır. Bundan sonraki soruşturma ve kovuşturma safhalarının her aşamasına özel izin alarak katılmalarını beklediğimiz HDP'li ve CHP'li yöneticiler, konuyu istismar eden gazeteci ve televizyoncular, ne biliyorlarsa anlatmalı ve gerçeğin ortaya çıkışına sonuna kadar hizmet etmelidir. Hasbelkader veya planlı bir senaryonun çerçevesinde bozkurt işareti yaparak, sosyal medyadan yayımlayan bir cani üzerinden Milliyetçi Hareket Partisini suçlamaya, töhmet altında bırakmaya, hatta yargısız infaz etmeye hiç kimsenin harcı olmadığı gibi hakkı da haddi de yoktur."

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"Katilin daha önceden çektirdiği fotoğraflarının birden bire nasıl tedavüle sokulduğu, buna kimlerin önayak olduğu, meselenin hangi odaklar vasıtasıyla Türk-Kürt ihtilafına taşınmak istendiğinin adaletin başlıca konusu olması" gerektiğini bildiren Bahçeli, "İnanıyorum ki, Kürt kökenli kardeşlerim, oynanan oyuna ve kurulan tuzağa düşmeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"MHP'Yİ SOKAĞA ÇEKMEYE ÇALIŞANLAR TÜRKİYE DÜŞMANLARI"

Devlet Bahçeli, MHP'yi sokağa çekmeye çalışanların, kavgayla ve kaotik hadiselerle muhataplık kurmasına çabalayanların, asla başarılı olamayacak Türkiye düşmanları olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bozkurt yapan ellerin temiz, kalplerin de vatan ve millet aşkıyla çarpması fikri ve siyasi namusumuzun gereğidir. Bugünkü hassas ortamda, herkesin duyarlı ve düşünceli hareket etmesi özellikle temennimdir. Sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış kirli şahsı gerekçe gösterip, milliyetçi-ülkücü hareketi ithama tevessül etmek, milli birlik ve kardeşliğe tehlikeli şekilde tahammülsüzlüktür."

"EYLEMİN ROTASINI ÇİZENLER, TESPİT, TEŞHİR VE TECZİYE EDİLMELİDİR"

MHP'nin şerefli mücadelesinin, hukuk, demokrasi ve siyasi ilkeleriyle sınırlı olduğunu belirten Genel Başkan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bunun dışında hiçbir alan, saha ve zeminde davamızın ve dava arkadaşlarımızın anılması, bulunması, herhangi bir çatışmanın faili olması ihtimalen bile olsa söz konusu değildir. HDP binasına saldırı emri verenler, kapalı devre faaliyet içinde olanlar, alacakaranlık ortamdan nemalananlar, el ovuşturanlar, eylemin rotasını çizenler, kamçılanan toplumsal gerginliği kırılma noktasına kadar bükmeyi amaçlayanlar tespit, teşhir ve tecziye edilmelidir. Türkiye sokakta bulunmamıştır, sokak aralarında cirit atan casus ve hainlere teslim edilmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi buna yeminlidir."