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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de HDP il binasında silah sesleri

Son dakika: 'de il binasında silah sesleri

Son dakika haberi...'de 'nin İl Başkanlığı binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: İzmir'de HDP il binasında silah sesleri
DHA

17.06.2021, 11:31 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021, 11:42

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz 1 kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kim olduğu ve neden ateş ettiğine dair henüz bilgi edinilemedi.

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