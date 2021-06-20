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Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Gözler Kabine toplantısında

Son dakika haberi...Türkiye 1 Haziran itibari ile kademeli normalleşmeye geçti Sokağa çıkma yasakları esnetilirken kafe ve restoranlar açıldı. Aşılama çalışmaları son hızıyla devam ederken her gün yeni bir rekor kırılıyor. Pazartesi günü liderliğinde Kabine toplantısı yapılacak. Peki Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkacak mı? Hangi yeni kararlar alınacak? İşte detaylar...

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Gözler Kabine toplantısında

20.06.2021, 09:03 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021, 09:12

Türkiye'nin gözü-kulağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında olacak. Son Kabine toplantısı 31 Mayıs'ta gerçekleşmiş ve yeni kademeli normalleşme dönemi duyurulmuştu. Temmuz ayına yaklaşılması ve aşılama sürecinin hız kazanması ile birlikte yeni normalleşme kararları da merak ediliyor. Kabine toplantısında koronavirüste pazar günü yasağının kaldırılması, maske yasağı ve yerli aşı çalışmaları ile birlikte diğer konular ele alınacak.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saatleri düzenlenmiş, Pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla pazar yasağı da netlik kazanacak.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Aşılama sürecinin hızlanmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi. Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

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