Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşılama hızıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE'NİN
14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)
AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE'NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data) pic.twitter.com/vl5DmvciWg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021
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Bakan Koca duyurdu: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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