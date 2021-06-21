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Bakan Koca duyurdu: Aşılama hızında en iyi performans 'nin

Sağlık Bakanı , 'nin aşılama hızıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koca, "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, ve 'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu" dedi.

Bakan Koca duyurdu: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin

21.06.2021, 21:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin aşılama hızıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE'NİN

14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)

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