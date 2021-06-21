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Son dakika: bugünkü koronavirüs sayısını açıkladı

son dakika verilerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19'da mücadelede yeni dönemi açıkladığı kabine toplantısı sonrası açıklanan tabloda, olumlu gidişatın devam ettiği görülürken, son 24 saatte 221 bin 052 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

21.06.2021, 20:07 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021, 20:25

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 51 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 236'a yükseldi. Toplamda 58 milyon 773 bin 835 test yapıldı.

Bugün yapılan 221 bin 52 testten, 5 bin 294 yeni vaka sayısı, 429 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

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Toplam vaka sayısının 5 milyon 375 bin 593 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 237 bin 731'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 808 olduğu açıklandı.

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