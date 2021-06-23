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Son dakika: PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu

, terör örgütü PKK'tan kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, teslim olanların arasında 'da Evlat Nöbeti tutan ailelerden birinin çocuğu da var.

Son dakika: PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu
DHA

23.06.2021, 19:06 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021, 19:19

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

EVLET NÖBETİNDE 26'UNCU BULUŞMA

Teslim olan örgüt mensuplarından birisinin ailesi Van'da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor. Böylelikle evlat nöbetinde 26'ncı buluşmanın gerçekleştirildiği, ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının da 86'ya yükseldiği bildirildi.

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