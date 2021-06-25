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’ten 2021 yılı ibadeti açıklaması geldi

Diyanet’ten 2021 yılı hac ibadeti açıklaması geldi

25.6.2021

SUUDİ Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında hac ibadeti için yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini açıklaması üzerine geçen yıl hacca gidemeyen hacı adayları için karara varıldı. Buna göre, hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının 2022 yılına devredilmesine, hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda, ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edilmesine ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesine karar verildi.
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