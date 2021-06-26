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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: bugünkü vaka sayısını açıkladı

'nın son dakika haberine göre, 'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. İşte merakla beklenen ...

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayısını açıkladı
AA

26.06.2021, 19:40 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021, 19:51

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 266 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 470 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 733 oldu, 7 bin 402 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 269 bin 294'e yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 890 bin 147'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 404 bin 144, vefat sayısı 49 bin 524 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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