YKS maratonu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından ülke genelinde 2 milyon 607 bin 903 üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), dün saat 10.15 itibariyle başladı. Sınavda öğrencilere soruları cevaplamak için 135 dakikalık süre verildi. TYT'ye giren adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

YİNE AYNI MANZARALAR

Yurt genelinde her sene olduğu gibi yine aynı manzaralar ortaya çıktı. Kimi trafiğin azizliğine uğradı, kimi kimliğini unuttu. Bazıları sınava gireceği ilçenin ya da okulun adını karıştırırken, bazıları ise araçlarındaki navigasyon cihazının kendilerini yanıltması sonucu sınava giremedi ve gözyaşlarına boğuldu. Çocuklarını sınava dualarla uğurlayan çok sayıda aile de okul binalarının etraflarında heyecanlı şekilde bekledi.

SINAVA GİREN MELEK İPEK'İ KIZI DUALARLA UĞURLADI

ANTALYA'DA kendisine işkence yapan eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren ve 108 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Melek İpek (31), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sınava girdi. Birlikte ders çalıştığı küçük kızı İkra Nur (7) ile sınava gelen İpek, çocuğunun dualarıyla salona girdi. Hedefinin matematik öğretmenliği olduğunu söyleyen İpek, kadınlara seslenerek, "Okusunlar, ayaklarının üzerinde dursunlar" diye seslendi.

BİRİ KİMLİĞİNİ KAYBETTİ, BİRİ YANLIŞ OKULA GİTTİ

BURSA'DA bir öğrenci kimliğini kaybedince, imdadına polis yetişti. Motosiklet ile Nüfus Müdürlüğü'ne götürülüp yeni kimlik çıkartılan öğrenci, son dakikada sınava yetiştirildi. İnegöl'de ise heyecandan yanlış okula giden öğrenci, polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula götürüldü.