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Haberler Gündem Bakan Koca duyurdu! Aşılamada bayram hedefi

Bakan Koca duyurdu! Aşılamada bayram hedefi

Bakan Koca, bu oranı 'na kadar yüzde 70'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Koca, 'dan yaptığı açıklamada, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." dedi.

Bakan Koca duyurdu! Aşılamada bayram hedefi

01.07.2021, 23:48

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde şu anda kadar Kovid-19 aşısı olan kişilerin 35 milyonu aştığını toplamda uygulanan dozun ise 50 milyonu geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında ise Kurban Bayramı'na kadar hedefin 18 yaş ve üzeri nüfusumuz içerisinde yüzde 70 oranında aşılamak olduğunu duyurdu.

YENİ HEDEF...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun %57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz %70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım." ifadelerini kullandı.

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