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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Temmuz tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Temmuz tablosu

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 288 kişinin testi pozitif çıktı, 42 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 219 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 706 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Temmuz tablosu

01.07.2021, 19:32 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021, 19:41

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 1 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 462'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 42 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 774'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 430 bin 940'a yükseldi.

GÜNLÜK RAKAMLAR

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 219 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 300 bin 504'e yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 12 bin 512'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 706 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

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