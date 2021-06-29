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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Haziran tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı! tablosu

Son dakika... 'de son 24 saatte 229 bin 846 -19 testi yapıldı, 5 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 536 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Haziran tablosu

29.06.2021, 19:31 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021, 19:39

29 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 510'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 53 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 687'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 420 bin 156'ya yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 536 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 730 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

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