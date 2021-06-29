Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 29 Haziran tablosu

29 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 510'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 53 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 687'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 420 bin 156'ya yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 536 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 287 bin 94'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 558 bin 812'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 730 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 28 Haziran tablosu

Son dakika: İl il haftalık vaka sayısı açıklandı!

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 27 Haziran tablosu