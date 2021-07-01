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Haberler Gündem Hayvan hakları yasa teklifi Meclis'te

Hayvan hakları yasa teklifi Meclis'te

Grup Başkanvekili , hayvan hakları yasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Teklifle birlikte sahipli-sahipsiz hayvan ayrımını ortadan kaldırdıklarını söyleyen Ünal, ''Hayvan 'mal' olmaktan çıkarılıp 'canlı' statüsüne geliyor'' dedi. Teklife göre, işletmeleri yasaklanacak. Tehlikeli olduğu belirtilen 4 köpek türünün de yurduna girişine yasak getiriliyor.

Hayvan hakları yasa teklifi Meclis'te

01.07.2021, 13:12

Uzun süredir üzerinde çalışılan hayvan hakları yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, teklifin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Ünal, düzenlemeyle birlikte hayvanlara zarar vermeyle ilgili suç kapsamında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Buna göre, artık hayvanlar 'mal' statüsünden çıkarılıp 'canlı' olarak sayılacak. Hayvanların icra konusu olması da ortadan kalkacak.

SAHİPLİ-SAHİPSİZ AYRIMI KALKIYOR

Teklifle sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı da ortadan kalkıyor. Ünal, sahipli ya da sahipsiz nesli tükenmekte olan bir hayvanı öldürme, acımasız muamelede bulunma, hayvan dövüştürme fiilerinin suç olarak düzenlendiğini söyledi.

YUNUS PARKLARINA YASAK

Ünal, kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesinin yasaklanacağını açıkladı.

4 TÜRE YASAK

Teklif aynı zamanda tehlikeli olduğu belirtilen köpek türleriyle ilgili de düzenlemeler içeriyor. Buna göre; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino ve Fila Brasilerio türlerinin Türkiyeye girişi yasaklanacak.

Bu türlerin satışı ya da reklamını yapanlara hayvan başına 11 bin TL idari para cezası verilecek. Hayvanlara da el konulacak.

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