Mr. ve Mrs. Brown sahtekar çıktı

İngiliz basınında çıkan haberde İskoçya'da yaşayan 71 yaşındaki Malcolm Brown'un Aydın'ın Kuşadası ilçesinde geçirdiği 2 haftalık tatilde süpermarketten aldığı peynirden zehirlendiği ve felç kaldığı belirtildi.

Kuşadası'nda zehirlendikleri iddiasıyla hem seyahat sigortasından tazminat alan hem de ülkelerinde düzenledikleri bağış kampanyası ile ceplerini dolduran İskoç çiftin yalanını Yeni Asır ortaya çıkardı.

'FELÇLİYİM' YALANI

Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri İskoç ciftin tatillerini geçirdikleri Eylül 2020'de Kuşadası'ndaki sağlık kuruluşlarına zehirlenme şüphesiyle başvurunun olmadığını belirti.

Kuşadası Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, "Turizm acentelerinden tazminat almak için özellikle İngiliz turistler, bu tür yalanlara başvuruyor. Kesinlikle böyle bir zehirlenme vakası ilçemizde olmadı" derken avukat Birgül Öner, Türkiye'yi karalamaya yönelik iftiraların önüne geçilmesi için düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Her fırsatta Türkiye'yi karamaya çalışan İngiliz basını yine skandal bir habere imza attı.

İngiliz yayın organı BBC tarafından gündeme getirilen habere göre, İskoçya'da yaşayan 71 yaşındaki Malcolm Brown, Eylül 2020'de eşiyle birlikte iki haftalık bir tatil için Kuşadası'na geldi. Brown, tatilde bir süpermarketten alarak yediği peynirken zehirlendi. Eşi Janis ise bu peynirden yemediği için kendisine bir şey olmadı ancak ertesi gün bu peyniri ikram ettikleri bir arkadaşları da zehirlendi. Tatilin ardından Edinburgh'a döndüklerinde Malcolm, parmaklarında bir karıncalanma, bacakların da ise zayıflık hissetti. Türkiye'den sapasağlam ülkesine dönen Brown'un ülkesinde boynundan aşağısı felç kaldı.

HER YIL OLUYOR

Kuşadası Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar ise İskoç çiftin seyahat sigortasından yüklü bir tazminat koparmak için bu yolu seçmiş olabileceğini söyledi. Bu tür durumlarla her yıl karşılaştıklarını ve turizmciler olarak mağdur edildiklerini dile getiren İlbahar, "Kuşadası'ndaki otellerin yerli ve yabancı turistlere çok iyi şartlarda tatil imkanı sunuyor. Ancak özellikle İngiliz ve İskoç turistlerin tatillerini bedavaya getirmek için otellerde veya dışarıdan aldıkları yiyeceklerden zehirlendiklerini öne sürüp seyahat sigortasından para almaya çalışıyor. Bu tür yalan haberler ülkemizin turizm imajına zarar veriyor" dedi.

CEPLERİNİ DOLDURDULAR

İskoç çift, BBC'ye verdikleri röportajda, tüm yaşadıklarından Kuşadası tatilini sorumlu tutarak Türkiye'nin önde gelen tatil merkezlerinden Kuşadası'nı karaladı. Brown'lar Türkiye ve Kuşadası hakkında yaptıkları karalama kampanyasının ardından başlattıkları bağış kampanyası ile ceplerini doldurdu. Jenis Brown ise kocasının ellerini kullanmadan arama yapmasını sağlayacak bir teknolojik cihaz alabilmek için temasa geçtiği yardım kuruluşu adına 1500 kilometrelik bir koşuya başladı.

"YASAL DÜZENLEME YAPILMALI"

İskoç çiftin ülkelerinde basın yoluyla attıkları iftiranın son yıllarda turizm sektöründe büyük bir sorun haline geldiğini dile getiren avukat Birgül Öner, "Kuşadası tatilinde yediği peynirden zehirlendiğini iddia eden Malcolm Brown'un somut delilleri olmamasına rağmen, iftira mahiyetinde beyanları olmuştur.

Olayın akabinde şikayete konu edilmemesi, hastane raporunun dahi alınmaması ve iddia edilen olayın gerçekleştiği tarihten itibaren uzun bir süre sonra gündeme getirilerek habere konu edilmesi şahısın iftiraya yönelik haksız kazanç sağlama eylemlerini ortaya koyuyor.

Ülkemiz aleyhinde asılsız ve gerçek dışı beyanlarda bulunup dava açılmasının önüne geçmek için Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından bu konuda gerekli çalışmalar yapılmakta ise de ivedilikle yeni yasal düzenlemeler yapılması gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE