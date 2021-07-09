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Haberler Gündem Başkan Erdoğan Gönül Dağı türküsünü söyledi

Başkan Erdoğan türküsünü söyledi

Başkan , 'nin farklı bölgelerinden gelen gençlerle 'da bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle birlikte ’ın ‘’ türküsünü seslendirdi.

09.07.2021, 21:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluştu. Erdoğan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Sur ilçesindeki İçkale'ye geçti.

TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ

Erdoğan, gençlerle birlikte Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsünü seslendirdi.


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