Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle buluştu. Erdoğan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Sur ilçesindeki İçkale'ye geçti.
TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ
Erdoğan, gençlerle birlikte Neşet Ertaş'ın 'Gönül Dağı' türküsünü seslendirdi.
Başkan Erdoğan Gönül Dağı türküsünü söyledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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