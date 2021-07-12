Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?' sorusunun cevabına yanıt verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Normalleşme süreci başarıyla yürüyor. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayımız 59 milyona yaklaştı. Dünyada saygına karşı bilinen en etkili ve yaygın koruma aşılamadır.

Elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımı kendilerini ve sevdikleri için bayrama kadar aşılarını yaptırmaya davet ediyorum. Aşılamanın nispeten zayıf olduğu yerler tehdit altına girebilir.

BAYRAM GÜNLERİ DE KURALLARA UYARAK GEÇİRMELİYİZ

Toplumsal bağışıklık sağlanana kadar temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermemeliyiz. Bayram günleri de kurallara uyarak geçirmeliyiz.

Yaşanan güzel gelişmeleri sizler de görüyorsunuz. Faaliyetlerini belirlenen kurallara göre uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor.





2012'de inşallah ihracatımızda tüm zamanların rekorunu kıracağız. Gaziantep'te 5 organize sanayi bölgesi dolduğu için şimdi altıncısı kuruluyor. Yetişmiş eleman istihdamı konusunda sıkıntı arttığı için mesleki eğitimde yeni modeller üzerinde çalışıyoruz.

Bu tür olumlu gelişmelerin istihdama sağladığı katkıların neticelerini önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, kayıplarımız yok mu? Elbette var. Ama potansiyelimiz, yakaladığımız fırsatlar kat be kat yüksektir. Vatandaşlarımızın salgın döneminde yaşadıkları kayıpları, çektikleri sıkıntıları telafi etmek için birçok teşvik programını hayata geçirdik.

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLARDAN ÜCRETSİZ GEÇİŞ OLACAKTIR

19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi, kalkınma altyapısı önümüzdeki büyük imkanı değerlendirme noktasında bize avantajlar sağlıyor. İnşallah ülkemizi hedeflerine başarıyla ulaştıracağız. Uzunca bir süredir Türkiye'ye diz çöktürmek, demokrasi ve kalkınma çizgisinden uzaklaştırmak için kurulan tuzak, milletimizle birliğimizi, beraberliğimizi, kararlılığımızı daha da pekiştirmiştir.





Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma altyapı yatırımları yaptığımız alanların başında geliyor. 1 trilyon 104 milyar lirayı aşan bir yatırım gerçekleşmiştir bu alanda. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli kısmına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Demir yolu, hava yolu, deniz yollarında benzer atılımları hayata geçirdik.

Bayramda köprüler ve otoyollardan ücretsiz geçiş olacaktır. Ücretsiz geçişler Cuma gece yarısı itibariyle geçerli olacaktır.

Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor. Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajona başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz.







'TERÖR ÖRGÜTÜ UNSURLARI ETKİSİZ HALE GELDİKÇE BÖLGEDE HUZUR HAVASI HAKİM OLUYOR'



Cuma günü Diyarbakır'da vatandaşlarımızla gençlerimizle çok özel bir gün geçirdik. Türkiye'nin üzerine serpilmek istenen ölü toprağı nasıl attığının en somut canlı örneğini Diyarbakır'da yaşadık. Darbelerin onun ikizi olan vesayetin kurduğu baskı ve zulüm düzeni Diyarbakır'da ağır hissedilmişti. Yaptığımız toplu açılış töreninde her alanda ihtiyacı olan yüzlerce kamu yatırımını halkımızın hizmetine sunduk. Tekstil organize sanayi bölgesinde inşa edilen 30 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Bir dönem ülkemizin ilk 5 sanayi şehri arasında yer alan Diyarbakır'ın nasıl olur da geri kalmışlık batağına saplanmışlıktan başlayıp, detaylıca oradaki milletimizle konuştuk. Yasin Börü gibi nice Kürt gencini alçakça katledenlerin, nice ailelere sırtını dönenleri hatırlattık. Sokaklarda oluk oluk kan akarken, sözde siyasetçilerin aslında hangi silahın tetikçiliğini yaptığını sorduk. Terör örgütünün dağdaki ve şehirdeki unsurları etkisiz hale geldikçe ülkemizle birlikte bölgede de huzur havası hakim olmuştur. Yıllarca bölge insanını baskı ve zulüm atında tutan, geri kalmışlığa mahkum eden bu bölücü zihniyet geriledikçe bu şehirlerimizin kalkınma ve büyüme heyecanı da güçleniyor.

'KURBAN BAYRAMININ BİRİNCİ GÜNÜ KKTC'DE OLACAĞIZ'

Önümüzdeki perşembe günü 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümüdür. Hayatlarını feda eden tüm güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah 15 Temmuz günü bu önemli hadiseyi ibretle anacak, milletimize şükranlarımızı ileteceğiz. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kurban Bayramını şimdiden tebrik ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız. Tüm dünyaya KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuz mesajını vereceğiz. Kurban Bayramı için tüm kurumlarımız hazırlıklarını yürütmektedir. 3 tane yangın söndürme uçağını da filomuzun içerisine katmış bulunuyoruz. İnşallah bu süreçte orman yangınlarıyla karşı karşıya kalmayız.

'BU SALDIRIYI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'



Özellikle İstanbul Kadıköy'de bir kilise duvarının üstüne çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize beraberliğimize karşı bir provakasyon olarak görüyorum. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Böyle bir edepsizliği bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Hangi dinden olursa olsun kalkıp kesinlikle onların mabetlerine bu saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.



KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK



Pazartesi gün yarım günü salıdan cumaya ise tam gün tatildir. Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme günü kararı aldık.

16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz'a sürecek bir tatile kabül oluyorlar. 15 Temmuz günü başlıyoruz. 16'ında herkes mesaisinde olacak