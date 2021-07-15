15 Temmuz bir milletin dirilişidir

15 Temmuz'u iyi öğrenelim. 15 Temmuz, Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin adıdır. 15 Temmuz, Türk Milleti'nin yeniden şahlanışının, iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır. 15 Temmuz, dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atılan gündür.
BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİ
15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen, Türkiye'yi işgalden kurtaran zaferin sahibi Türk Milleti'dir. 15 Temmuz, milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır.
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O GECE KARANLIĞI DELDİK
SİLAH ve bomba seslerinin, gecenin karanlığını deldiği o gece, Türk Milleti cesareti ve mücadelesiyle, Çanakkale ruhunun, Kuvay-i Milliye şuurunun bu topraklarda yaşadığını gösteren bir destan yazmıştır. Bu millet, ne pahasına olursa olsun vatanına ve hürriyetine sahip çıkacaktır.
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