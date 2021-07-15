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Haberler Gündem 15 Temmuz bir milletin dirilişidir

15 Temmuz bir milletin dirilişidir

Vatan hainleri için hüsran, vatansever Türk Milleti için şanlı bir zafer günü olan 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılındayız. Silahlı terör örgütü FETÖ’ye karşı topyekün mücadelemiz sürüyor. O gün bir ölüp bin dirilen şehitlerimiz kalbimizde yaşarken, şu gerçeği bir kez daha vurguluyoruz: 15 Temmuz Türk Milleti’nin yeniden diriliş günüdür.

15 Temmuz bir milletin dirilişidir

15.7.2021

15 Temmuz'u iyi öğrenelim. 15 Temmuz, Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin adıdır. 15 Temmuz, Türk Milleti'nin yeniden şahlanışının, iradesine yönelen saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır. 15 Temmuz, dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atılan gündür.



BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİ
15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen, Türkiye'yi işgalden kurtaran zaferin sahibi Türk Milleti'dir. 15 Temmuz, milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır.



O GECE KARANLIĞI DELDİK
SİLAH ve bomba seslerinin, gecenin karanlığını deldiği o gece, Türk Milleti cesareti ve mücadelesiyle, Çanakkale ruhunun, Kuvay-i Milliye şuurunun bu topraklarda yaşadığını gösteren bir destan yazmıştır. Bu millet, ne pahasına olursa olsun vatanına ve hürriyetine sahip çıkacaktır.

15 Temmuz'da Denizli yine meydanlarda olacak 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Başkan Erdoğan'ın katılımı ile yarın açılıyor 15 Temmuz gazisi gözündeki şarapnel parçası ile yaşıyor! O geceyi anlattı FETÖ’nün kriminal yönü anlatıldı! 15 Temmuz ihanetinin iç yüzü paylaşıldı 15 Temmuz şehitleri için 81 ilde 251 hatim okutacak

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