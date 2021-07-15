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15 Temmuz bir milletin dirilişidir

Vatan hainleri için hüsran, vatansever Türk Milleti için şanlı bir zafer günü olan 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılındayız. Silahlı terör örgütü FETÖ’ye karşı topyekün mücadelemiz sürüyor. O gün bir ölüp bin dirilen şehitlerimiz kalbimizde yaşarken, şu gerçeği bir kez daha vurguluyoruz: 15 Temmuz Türk Milleti’nin yeniden diriliş günüdür.