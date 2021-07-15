Darbe ve direniş temalı filmler seyirciyle buluşacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği darbe, direniş ve özgürlük temalı film haftasında, 17 filmlik özel bir seçki sunulacak. Sinema eleştirmeni İhsan Kabil, "Bu programda insanlığın yüreğine dokunan, halkların direnişlerini, özgürlük mücadelelerini işleyen filmler var" dedi. 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Erdim, 15 Temmuz kalkışması ilk değildi, Allah korusun ama son da olmayabilir. Onun için bu ruhun geleceğe taşınması, yeni nesillere intikal etmesi lazım" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle 15 Temmuz Derneğinin düzenlediği film haftasında, özel bir seçki sunulacak.

DİRENİŞ VE ÖZGÜRLÜK

Dünyanın çeşitli ülkelerinde darbelerden muzdarip olmuş toplumların hikayelerine de film haftasında yer verileceğinin altını çizen Kabil, her gün 3 seansta halka açık ve ücretsiz olarak filmlerin gösterileceğini dile getirdi. Etkinlik kapsamında 17 Temmuz'da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek uluslararası panele de değinen Kabil, Filistinli yönetmen Nevres Ebu Salih, yönetmen Nazif Tunç ve sinema yazarı Abdulhamit Güler'in panele konuşmacı olarak katılacağını söyledi. Projenin gelecek yıllarda gelişerek yoluna devam edeceğini sözlerine ekleyen Kabil, şöyle devam etti: "Bu yıl bunu bir film haftası olarak ele aldık ama gelecek yıldan itibaren festivale dönüştürme amacımız var. Ayrıca yan etkinlikler olarak 3 tane yarışma da planlıyoruz. Bir tanesi yine bu temalarda bir kısa film yarışması, bir diğeri belgesel film yarışması, üçüncü kategori de senaryo yarışması."

GELECEĞE TAŞINMALI

■ 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Erdim 15 Temmuz'u doğru tanımlamanın önemine dikkati çekerek, "15 Temmuz, büyük bir darbe girişimiydi. Şehitler, gaziler, din, devlet, vatan ve millet müdafaası için meydanlara inen sivil halk açısından ise şanlı bir diriliş ve direniş destanı idi" dedi.