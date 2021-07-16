Azeri heyet KKTC’nin Özgürlük Bayramı’na ilk kez katılacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve diğer Türk dünyası liderlerinin gösterdiği iradeyle 'Türk dünyasının birliği' dünyaya gösteriliyor. Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarına verilen destek ile milli meselelerde tek duruş sergileniyor. Birçok ilke imza atılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde tarihte ilk kez can Azerbaycan'dan da bir heyet bulunacak. Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov başkanlığındaki heyet, KKTC'nin 47'nci Barış ve Özgürlük Bayramı'na iştirak edecek. KKTC'li kaynaklar bu önemli gelişmeyle ilgili, "Pakistan'ın sosyal medyada ülkemizin ismini olduğu gibi zikretmesinin ardından Azerbaycan'dan milli günümüze katılım gerçekleştirilmesi önemli anlamlar taşıyor" ifadelerini kullandı.