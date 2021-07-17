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Haberler Gündem Türkiye'nin 17 Temmuz 2021 gününe ait koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 17 Temmuz 2021 gününe ait koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki son dakika paylaşımında bugüne ait Koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti. İşte 17 Temmuz Cumartesi'nin karnesi...

Türkiye'nin 17 Temmuz 2021 gününe ait koronavirüs tablosu açıklandı

17.07.2021, 19:41 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021, 19:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tablo ile birlikte "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." ifadelerne de yer verdi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

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