Türkiye'nin 17 Temmuz 2021 gününe ait koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tablo ile birlikte "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım." ifadelerne de yer verdi.

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