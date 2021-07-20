KKTC’ye Külliye binası yapılacak

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, adada coşkuyla karşılandı. Ercan Havalimanı'ndaki resmi törenin ardından kendisini karşılamaya gelen vatandaşları da selamlayan Erdoğan'ın ilk durağı müjdeyi vereceği KKTC Meclisi oldu.



'KARDEŞLİĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ'

Buradaki konuşmasının başında KKTC ile Türkiye arasındaki ebedi kardeşliği bir kez daha ilan ettiklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine şahit olacağız. KKTC'ye kazandırılan eserlerin toplu açılışına katılacağız. Yatırım ve müjdelerin şimdiden tüm Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime hayırlı olmasını dilerim. Bugün Türkiye ile KKTC arasındaki, gücünü şehitlerimizin kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya isteseler de istemeseler de bir kez daha ilan ediyoruz. Kıbrıs davası büyük bir davadır. Bu dava, tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, mücadelesiyle büyük, 1974'te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır. Kıbrıs davasının sahibi ana vatanıyla yavru vatanıyla Türk milletinin tamamıdır. Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerini sananlar, karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten iradesini buldular" diye konuştu.



'BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMİŞ'

KKTC'nin varlığı ve birliğinin her türlü siyasi mülahazanın üzerinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Kimi gafillerin zehirli ayrılık oklarını Kıbrıs Türk halkının kalbine saplamasına fırsat vermeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan belli çevrelerin, kardeşlik gölümüze fitne mayası çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığı görüldü. Yıllardır reddettikleri federasyon modelini savunuyor görüntüsü yaratıyorlar. Artık bunlara inanmamız mümkün değil" dedi. Ardından günler öncesinden sinyalini verdiği müjdeyi açıklayan Erdoğan, "KKTC'nin Meclis Binası ve Başkanlık binası bize yakışmıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın yeni külliyesiyle ilgili çalışmaları bitti. İnşasına yakında başlıyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın müjdesi, parlamentoda coşkuyla karşılandı.





'YERLİ AŞIYI YIL SONUNA KADAR HAZIR HALE GETİRMEYİ UMUYORUZ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nın korona virüs salgınının gölgesinde geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, "Hac farizasını da hala yerine getiremiyor olmamızın üzüntüsü içindeyiz. Aşılamada dünya ortalamasına göre gayet iyi bir seviyedeyiz. Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum. Türkiye'nin kendini ekonomisiyle, sosyal ve ticari hayatıyla, uluslararası ilişkileriyle her alanda güçlü olması buna bağlıdır. Salgın döneminde gereken tedbirleri aldık. Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkanları, 84 milyon vatandaşımızın emrindedir. Kurban Bayramı'nın hepimizin kurtuluşuna, gönlümüzden geçenlerin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.



ADA'DA ÇİFTE BAYRAM

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelişi büyük coşku ile karşılandı. Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Erdoğan afişleriyle süslendi. Sıcak havaya rağmen Kıbrıslı Türkler KKTC Cumhuriyet Meclisi önünde Erdoğan'ı coşkuyla bekledi. Başkan Erdoğan'a sevgilerini anlatan vatandaşlardan Asım Bassil(73), "Yenilikçi fikirlerini, projelerini seviyorum. Kıbrıs halkı için yaptıklarına müteşekkiriz" dedi. Songül Fidan isimli vatandaş "Anavatan ile yavru vatan bir. Reisimizi de seviyoruz" derken, Abdurrahman Şanverdi de, "Erdoğan'ın gelişiyle yalnız olmadığımızı bir kez daha gördük, Her zaman onun yolundayız" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan KKTC'de müjdeyi açıkladı