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Haberler Gündem Sel felaketlerinde ölü sayısı 195 oldu

Sel felaketlerinde ölü sayısı 195 oldu

Sel felaketlerinde ölü sayısı 195 oldu

20.7.2021

Almanya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 117'ye ulaştığı, yaralıların sayısının da 749 olduğu belirtildi. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selde yaşamını yitirenlerin sayısının 46'ya yükseldiği, Bavyera'da da 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Belçika'da ise sel nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken, kayıp 163 kişi de aranıyor.

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