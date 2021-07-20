Sel felaketlerinde ölü sayısı 195 oldu

Almanya'da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 117'ye ulaştığı, yaralıların sayısının da 749 olduğu belirtildi. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde selde yaşamını yitirenlerin sayısının 46'ya yükseldiği, Bavyera'da da 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Belçika'da ise sel nedeniyle 31 kişi hayatını kaybederken, kayıp 163 kişi de aranıyor.