Başkan Erdoğan’dan KKTC’deki geçit töreninde net mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katıldı. Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Lefkoşa'da bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşuna geçilerek, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar göndere çekildi, anıt özel defteri imzalandı. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki Resmi Geçit Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, Maraş konusunda mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında, herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi.

'ÇÖZÜMÜ TIKIYORLAR'

Türkiye ve KKTC'nin Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılabilmesi için bugüne kadar her türlü samimi çabayı gösterdiğini söyleyen Erdoğan, "Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar. 2004 yılında Annan Planı'na 'hayır' diyen, 2017'de Crans-Montana'da masadan kalkan, iktidarı ve Ada'nın zenginliklerini sadece kendine hak gören Rum tarafı, çözüm yolunu tıkamaya devam ediyor. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır. Bunlar dürüst değil" dedi.

'İZİN ALACAK DEĞİLİZ'

Bürgenstock'ta Rumlarla Annan Planı ile ilgili görüşmeler yapıldığını ve söz verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Verdikleri sözü tutmadılar. Referandum dediler, Güney referanduma yüzde 65 'hayır' dedi ama Kuzey 'evet' dedi. Buradan Avrupa Birliği'ne sesleniyorum, ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu? Avrupa Birliği adına o dönemki toplantıyı Alman Verheugen izledi, kendisi birçok yerde işin gerçeğini anlattı. Fakat hiçbir zaman dürüst davranılmadı. Hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. Avrupa Birliği mali, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini vermedi. Niye? Bunların hayatı yalan üzerine kurulu. Dürüst değiller. Geçen gün beni arıyorlar, 'Duyduk ki ayın 20'sinde Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacakmışsın. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.' diyorlar. Bunun iznini herhalde sizden alacak değiliz. Biz sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Geçersizliği kanıtlanmış modeller üzerine harcayacak bir 50 yılımız daha yoktur. Hiç kusura bakmasınlar değil 47, 147 yıl, 247 yıl da sürse Kıbrıs Türk halkı özgürlüğünden taviz vermeyecek. Türkiye ile KKTC'nin kardeşliğini örselemeye kimsenin gücü yetmez. Kimse Kıbrıs Türkünden haklarından, kendi devletinden, eşit statüsünden, egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı, onların tahakkümüne girmeyi taahhüt etmesini beklemesin" açıklamalarını yaptı.





"AZERBAYCAN'IN KKTC'Yİ TANIMASI KONUSUNU ALİYEV İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Başkan Erdoğan, bayram namazını Hala Sultan Camisi'nde kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı bayram namazının ardından çıkışta açıklamalarda bulunan Erdoğan, tüm basın mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın alemi İslam'ın intibahına, ittihadına ve tüm insanlığın barışına vesile olmasını diledi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan, "Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması konusundaki beklentilere ilişkin, "Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli zaten görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.



'DOĞU AKDENİZ TEKLİFİMİZ MASADA

Doğu Akdeniz'de hem Türkiye'nin hak ve çıkarlarını, hem de KKTC'nin hak ve çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Arzumuz, bölgenin huzur, barış, istikrar, işbirliği ve refahla tanınmasıdır. Bu doğrultuda yapıcı öneriler sunuyor, fırsatları birlikte değerlendirme tekliflerinde bulunuyoruz. İlgili tüm tarafların yer alacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz bu yöndeki irademizin tezahürlerinden biridir. Hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımına dair Kıbrıs Türk tarafının önerisi gibi bu teklif de hala masadadır" dedi.



MARAŞ'TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Konuşmasında yıllardır kapalı olan Maraş'a da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın öncelikle Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'una tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması, Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor. Yıllardır atıl durumda kalan bu bölge çözümsüzlüğün değil, Kıbrıs Adası'nın huzurlu ve müreffeh geleceğinin sembolü olacaktır. Atılan bu adımlarla mevcut mağduriyetler giderilecektir" diye konuştu.





GÖKYÜZÜNDE AYYILDIZ

TÖREN esnasında Türk savaş uçağı gökyüzünde Ayyıldız çizerken, Erdoğan ve Tatar, birlikte resmi geçit töreninde askerleri selamladı. Vatandaşlar, resmi geçit töreni esnasında Türk komandolarını coşkuyla alkışladı. Törene Türk Yıldızları da gökyüzünden eşlik etti. Törenin sona ermesinin ardından Erdoğan, kendisini alkışlayan vatandaşların yanına giderek bir süre sohbet etti.