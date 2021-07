Rize’de vatandaşlara kentleşme uyarısı

Trabzon'dan Rize'nin Güneysu ilçesine geçen Erdoğan, yolda yaşanan sel afeti sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.



TEK TEK DİNLEDİ, NOT ALDIRDI

Erdoğan daha sonra Güneysu'da cuma namazını kıldı. Namaz sonrasında ise vatandaşların dertlerini dinledi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan bu sırada kurmaylarına not da aldırmayı ihmal etmedi. Daha sonra da ilçede otobüsün üzerinden vatandaşlara hitap eden Erdoğan, yamaçlardaki yapılaşma konusunda uyardı, "Ne olur 5 kat, 10 kat ev yapmayın" dedi. Erdoğan, devletin çalışmalarına destek isterken, 550 konutun da 1 yılda tamamlanacağını ifade etti. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



500 KONUT, 50 KÖY EVİ

Hem Rizeli hem de Artvinli kardeşlerimiz hem de bizler sel felaketi nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Metrekareye Güneysu'da 214 kg, Madenli'de 188 kg yağış düşmesi heyelan ve sele neden oldu. Kaybolan kardeşlerimizden 6'sının cansız bedenine ulaşılırken, 2 kardeşimizin bulunması için yoğun çaba gösteriliyor. Murgul'da da 1 kayıp vatandaşı arama çalışmaları sürüyor. Arhavi'de can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Gerek AFAD, gerek sosyal yardımlaşma vakfımız aracılığı ile kira, taşınma masrafları gibi ilgili ödemeler yapılmaya başlanmıştır. İlimize acil kullanım için tahsil edilen 18 milyon TL'den 3 milyon TL'si vatandaşa sunulmuştur. 4 bölgede 1207 bina, 3198 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldı. Bir taraftan bu riskli bölgelerin hızlıca boşaltılmasını sağlarken, yaraların süratle sarılması için projeleri hızla devreye alıyoruz. TOKİ ile çalışmaları başlattık. Altında ahırı, üstünde evi olan yöresel evler hayata geçireceğiz. 500 konut inşa edeceğiz. 50 adet köy evi yapacağız. Yakında inşallah Sahara Tüneli'nin açılışını yapacağız. Rize'mizde hayatı normalleştirecek adımları hızla atacağız.





YAMAÇLARA EV YAPMAYIN

DİKEY mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlere nefes aldırdıklarını söyleyen Erdoğan, "Ne olur, şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın. Bu çaylıklar azot ile toprağı eritiyor. O binalar sonra kayma ile karşı karşıya kalıyor. Dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapı ve zihniyet tarafından işgal edilmesine göz yummayın. Ağaçlandırma seferberliğinden, sıfır atık projesine kadar özgür projeler ile tabiata sahip çıktık. Çok mesafe de kat ettik. Rabbim, Rize'mizi, Artvin'imizi, ülkemizin her köşesini bu tür felaketlerden korusun" dedi.



ÖDEMELER EN KISA ZAMANDA YAPILACAK

BAŞKAN Erdoğan Rize'nin ardından gittiği Artvin'in Arhavi ilçesinde de sel felaketine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, hak sahiplerine ödemelerin en kısa zamanda yapılacağını bildirdi.



AFETİN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTI

RİZE'DE 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, önceki gün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından yine sel ve heyelanlar meydana geldi. Artvin'de saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen ve 1 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan afetinin bilançosu dün ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve işyerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve işyerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor. Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre özellikle kıyı kesimlerinde daha şiddetli yağışlar bekleniyor.