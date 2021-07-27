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Haberler Gündem Son dakika: Bugünkü vaka sayıları belli oldu

Son dakika: Bugünkü vaka sayıları belli oldu

Sağlık Bakanlığı 27 Temmuz 2021 tarihinin vaka tablosunu açıkladı. Vaka sayısı 20 bine yaklaştı.Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Bugünkü vaka sayıları belli oldu

27.07.2021, 20:03 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021, 20:16

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 214 bin 958 aşı uygulandı

BAKAN KOCA AŞI UYARISINI YİNELEDİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun." dedi.

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