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Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi

Dün öğlen saatlerinde Antalya Manavgat'tan başlayan yangında 20. saate gelindi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı ve aşırı rüzgar nedeniyle kurtarma çalışmalarının engellendiğini öğrenildi.

Manavgat'tan acı haber! 82 yaşındaki bir vatandaşımız yaşamını yitirdi

29.07.2021, 08:48

Türkiye, dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkeyi dehşete düşüren felaket nedeniyle 18 köy ve mahalle boşaltıldı.

YANGIN AKSEKİ İLÇESİNDE DEVAM EDİYOR

Bu sabah saatlerinde ise yangın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'ne de sıçradı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

MANAVGAT'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hasarın boyutunun gün ağarınca ortaya çıktığı felaketle mücadelede 20. saate gelindi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangın kontrol altına alındı, ancak Akseki'deki yangının devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Bakan acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti.

Rüzgarın işlerini zorlaştırdığını da belirten Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını belirtti. Kurtarma helikopterinin aşırı rüzgar nedeniyle bölgeye gidemediği öğrenildi.

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