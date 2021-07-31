Bylock’un sahibi, Tarık Toros’un imamı çıktı

FETÖ'NÜN şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in, firari gazeteci Tarık Toros'un imamlığını yaptığı örgüt evinde kaldığı ortaya çıktı. Keynes, ByLock'un yazılımcısı olan bilgisayar mühendisi Atalay Candelen'in, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özel jette bir tabut içinde yurtdışına kaçan FETÖ'nün havacılık şirketi Tarkim'in sahibi Faruk Bayındır ile ortak olduğu bilgisini de savcılığa verdi. Keynes, Bayındır'ın Miami'de eşinin üzerine ev aldığını ve yatırımcı vizesi için uçuş okulu işletiyor gözüktüğünü kaydetti.

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