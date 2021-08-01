Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
GÜNLÜK TABLO
"AŞI OLUN, KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"
Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun. " notunu düştü.Son dakika: Haftalık vaka haritası güncellendi! İzmir'de son durum ne? Son dakika: Bugünkü vaka sayıları belli oldu Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Ağustos tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.