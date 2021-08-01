Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Ağustos tablosu

Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.



GÜNLÜK TABLO

"AŞI OLUN, KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun. " notunu düştü.

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