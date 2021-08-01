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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Ağustos tablosu

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Ağustos tablosu

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 20 bin 890 oldu.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 1 Ağustos tablosu

01.08.2021, 20:31 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021, 20:43

Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

GÜNLÜK TABLO

"AŞI OLUN, KALABALIKLARDAN UZAK DURUN"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun. " notunu düştü.

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