Elektrik kesintileri devam edecek mi? İzmir'de elektrik kesintisinde son durum! Bakanlıktan önemli açıklama

Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıklama yaptı.

KESİNTİ SONLANDIRILDI

Açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana geldiği vurgulanarak, "Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" denildi.

KESİNTİLER NEREDE YAŞANDI

İzmir ve Manisa illerinde meydana gelen elektrik dağıtım arızalarından Gediz Elektrik Dağıtım (Gediz EDAŞ) sorumludur. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 186 ve 0850 800 01 86 çağrı merkezini arayarak meydana gelen elektrik arızalarını ve elektrik kesintilerini öğrenebilirsiniz.

02.08.2021 10:00 15:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YAYAKENT MAHALLESİ VE CİVARLARI

02.08.2021 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ,ÇAMLI,MUSTAFA KEMALPAŞA MAHALLELERİ

02.08.2021 10:00 11:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA FAHRETTINPAŞA MAH. 2200/1, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

02.08.2021 12:00 13:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BADEMLER MAHALLESI 15014,15027,15028,15029,15030,15031,15033,15034,15035,15036,15037 SOKAKLAR

02.08.2021 13:00 15:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA SARIÇALI MAH. ZEAMET MAH. GÖKÇEYURT MAH. SARIÇALI YOLU KÜMEEVLER, SARIÇALI SK. 502 SK. SARIÇALI KÖYÜ İÇ YOLU VE CIVARLARI

02.08.2021 09:00 13:00 Og Şebeke Bakım Çalışması UMURBEY, YOLÜSTÜ MAHALLELERI

02.08.2021 09:00 17:00 OG AĞAÇ BUDAMA İŞİ SEFERIHISAR SIĞACIK MAHALLESI VE ÖZEL TRAFOLAR

02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA OVACIK KÖYÜ

02.08.2021 10:00 11:00 AG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE KATIRALAN MEVKİİ VE CİVARLARI

02.08.2021 10:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAĞLAN, TAŞPINAR MAHALLELERİ VE CİVARLAR

ÖREN 75.YIL CUMHURIYET MAH. İNCIRLIPINAR, KARASULUK MAH. BARAKLI SK. AYKIRI SK. KIRKAĞAÇ SK. ŞERBETÇI SOKAK VE CIVARLARU

02.08.2021 09:00 15:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ARMUTLU 85.YIL CUMHURIYET MAH. AŞAĞI KIZILCA MAH. ÇAMBEL MAH. HAYVANKIRAN MEVKII ÇEVREDEKI ÖZEL TRAFOLAR VE CIVARLARI

02.08.2021 09:00 11:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA ÇAMBEL MAH. ÇAMBEL KÖY İÇI YOLU, ÇAMBEL MAH. YOLU 502 SOKAK VE CIVARLARI

02.08.2021 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA BOZCAYAKA MAHALLESI (TR-1)

02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSİ DEVREYE ALMA MIMAR SINAN MAHALLESI (TR-134)

02.08.2021 06:00 07:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALMA ÇEŞME ALPER ÇIZGENAKAT DEVLET HASTANESI, REGES OTEL, ÇEŞME CADDE PLUS AVM, CUMHURIYET MAH. MAVI DOSTLAR SITESI 4500, 4510, 4535 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, HAVACILAR SITESI GENELI 4302, 4310, 4313, 4320 SOKAKLAR VE ÇEVRESI

02.08.2021 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE HELVACI MAHALLESİ KAZIM DİRİK, MİTHATPAŞA, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 29 EKİM CADDELERİ, 2211, 2215, 2217, 2219, 2212, 2213, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608 SOKAKLARI VE CİVARLARI

2.08.2021 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,283/12 SOKAK VE CİVARI

02.08.2021 09:00 15:00 Og Şebeke Bakım Çalışması