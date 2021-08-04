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Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı

Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Patlama seslerinin de duyulduğu santralde sirenler çaldı. Yangının Kemerköy Termik Santraline sıçraması sonrasında, santral yetkilileri alevlerin santrali sardığını belirterek bölgenin tamamen tahliye edildiğini ifade etti. Santral yetkilileri patlama riskinin bulunmadığını, alevlerin sadece binaya zarar verebileceğini belirtti.

AA 04.08.2021, 21:29 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 22:52