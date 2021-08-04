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Haberler Gündem Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı

Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı

Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Patlama seslerinin de duyulduğu santralde sirenler çaldı. Yangının Kemerköy Termik Santraline sıçraması sonrasında, santral yetkilileri alevlerin santrali sardığını belirterek bölgenin tamamen tahliye edildiğini ifade etti. Santral yetkilileri patlama riskinin bulunmadığını, alevlerin sadece binaya zarar verebileceğini belirtti.

Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı
AA

04.08.2021, 21:29 Güncelleme Tarihi: 04.08.2021, 22:52

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı.

Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın sarp ve kayalık arazide, zaman zaman da yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesini çevreleyen tel örgülere kadar ulaştı.

Santral çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor.

Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

Bölgedeki rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

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