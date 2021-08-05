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Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'İllere göre haftalık vaka sayısını' açıkladı. Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadelerine yer verdi" dedi.