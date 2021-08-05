Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'İllere göre haftalık vaka sayısını' açıkladı.
"AŞINIZI ZAMAN KAYBETMEDEN OLUN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun." ifadelerine yer verdi.
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Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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