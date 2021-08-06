İsrail’den iki uçak kiralayarak devlete veren İzmirli Burak Altay Yeni Asır’a konuştu

Antalya'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde anlattıkları İsrail'den 2 uçak kiralayan şirketin patronuna Yeni Asır ulaştı. Bakanlar, burada yaptıkları açıklamada, "Bir şirketimizin İsrail'deki bir şirketten kiraladığı 2 uçak da ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladık" ifadelerini kullanmıştı.



İZMİRLİ ENERJİ ŞİRKETİ

Bakan Çavuşoğlu'nun bahsettiği o şirketi Yeni Asır buldu. Uçakları kiralayıp Türkiye'ye gönderen Odaş Enerji şirketinin yönetim kurulu başkan yardımcısı ve CEO'su Burak Altay, Yeni Asır'a konuştu. İzmir Alsancak doğumlu olan genç iş insanı Burak Altay, "Zaman kenetlenme zaman, zaman fırsatçılık yapıp eleştirme zamanı değil. Devletimiz vatandaşımız elimizden geleni yapıyor. Burada biz ne yapabiliriz, yapılanların üstüne ne koyabiliriz ona bakmak gerekir. Zaman tartışma konuşma zamanı değil. Zaman destek olma ve bir an önce bu yangın belasından kurtulma zamanıdır" ifadelerini kullandı.



'AMAÇLARI FIRSATÇILIK'

Şirketlerinin enerji sektöründe faaliyet gösterdiğini aktaran 46 yaşındaki İzmirli iş insanı Burak Altay, "Klavye canavarlarını samimi bulmuyorum. Bazıları fırsatçılık yapıyorlar. Doğa düşmanlarının amacı fırsatçılık" dedi.



'KLAVYE CANAVARLARINI SAMİMİ BULMUYORUM'

Yangınların başlamasının ardından hemen şirket olarak harekete geçtiklerini ifade eden Altay, "Şirketin bağlantıları ile birlikte İsrail uçak şirketi yetkilisi ile irtibata geçerek Türkiye Devleti ve İsrail Hükümeti'nin karşılıklı onayı ile kiralama gerçekleşti. İnşallah bir nebze olsa faydamız varsa bizi tek mutlu edecek nokta bu olur" dedi.

FATİH ŞENDİL