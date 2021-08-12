Son dakika: Bakan Koca açıkladı! İşte mavi kategoriye dönen iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AŞIDA 11 AĞUSTOS: Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186'a indi." ifadelerine yer verdi.

ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75'in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021

Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde;

ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75'in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi.

BAYBURT, %55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BAYBURT, Turuncu iller arasında.

AĞRI, %55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. AĞRI, Turuncu iller arasında

HAFTALIK VAKALAR

100 bin nüfusa karşılık gelen illerin haftalık vaka sayısı haritası, güncellendi. Sağlık Bakanı Koca, güncel haritayı "En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek" mesajı ile Twitter'daki hesabından paylaştı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise 974,40 ile Siirt, 786,29 ile Diyarbakır, 557,11 ile Batman, 503,27 ile Rize, 430,81 ile Mardin oldu.

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