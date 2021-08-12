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Son dakika: Sudan Devlet Başkanı Ankara'da

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan'ı resmi törenle karşıladı.

Son dakika: Sudan Devlet Başkanı Ankara'da

12.08.2021, 16:45 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021, 16:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan'ı resmi törenle karşıladı.

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