Son dakika: Sudan Devlet Başkanı Ankara'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan'ı resmi törenle karşıladı.
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan'ı resmi törenle karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan'ı resmi törenle karşıladı.
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