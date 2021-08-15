Bozkurt seferberliği

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, selden en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde yaşananları anlatırken, CHP başta olmak üzere bazı provokatörlerin, "300-500 kişi kayıp. İlçe kaderine terk edildi. HES patladı" iddialarını tek tek yanıtladı.



İLÇEDE 4 BİN GÖREVLİ VAR

Sel felaketi sonrası ilçedeki çalışmaları takip eden Köylü, "Söyledikleri şeylerden utanmaları lazım. Bu kadar acı üzerinden bunu yapmaya çalışmaları çok çirkin. Devlet her şeyi ile burada. İlk gün 4, şu anda 2 bakan ilçede. 4 bin civarında çeşitli kurumlardan personel çalışma sürdürüyor. İlçede vatandaştan çok kamu çalışanı var şu anda" dedi. 300-500 kişinin kayıp olduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını kaydeden Köylü, "İlçe nüfusu yaklaşık 4 bin. 2 bine yakını başka yerlere gitti, 600'ü yurtlara yerleştirildi, kalanlar da evlerinde" diye konuştu.



HES PATLADI İDDİASI YALAN

HES patladı iddiasının da büyük bir yalandan ibaret olduğuna vurgu yapan Köylü, "HES havuz kadar bir şey. Kapakları açsalar bile en fazla 3-5 dakikada sel akar gider, ifadelerini kullandı.



ZÜBEYDE YALÇIN

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