Aşılamada yeni kararlar! Aşı yaşı kaça indi?

Sağlık Bakanlığı'dan koronavirüs aşısında 4. doz kararı... Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplar için 4. doz aşı randevuları açıldı.

4. doz, 3. dozdan 21 gün sonrasına sağlık personeli ve 60 yaş üstüne tanımlandı. Öte yandan 15 yaş üstü herkese ve 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar da 4. doz yaptırabilecek.

PCR pozitifliği sonrası aşı uygulamasının 3 aydan 1 aya çekildiği de duyuruldu.

15 AĞUSTOS VAKA TABLOSU

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 154 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 18 bin 847 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bakan Koca paylaşımında "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız." dedi.

14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de 14 Ağustos tarihinde 284 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 364 oldu.





AŞILAMADA 83 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKILDI

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,69, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 52,67 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 877 bin 460'ı birinci doz, 32 milyon 691 bin 994'ü ikinci doz, 6 milyon 556 bin 728'i üçüncü doz olmak üzere 83 milyon 126 bin 182'ye yükseldi. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 504 bin 767 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.