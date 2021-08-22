Başkan Erdoğan'ın Afganistan mesaisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Afganistan'daki gelişmeler ve göçmen konusu başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan, ilk görüşmeyi Rus lider Putin ile yaptı.

KABİL'DEKİ SON DURUM

Görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı. Başkan Erdoğan, Kabil Havaalanı'nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini dile getirdi. Afganistan'da urulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, Kabil'de Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış, güvenlik görüşmelerinin başlamasının ümit verici olduğunu ifade etti. Erdoğan, bu süreçte Taliban'la diyalog kanallarının açık tutulması, kademeli bir angajman izlenmesi gerektiğini kaydetti. Erdoğan, Taliban'ın verdiği ılımlı mesajları şimdilik müspet karşıladıklarını ancak sözlerin değil eylemlerin önümüzdeki sürecin şekillenmesini sağlayacağını belirtti. Afganistan'da kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda da eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kalan iki lider, geçen hafta Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Rus uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için karşılıklı başsağlığı diledi. Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı bir görüşme yaptı.

SIĞINMACI MESAJI

Görüşmede Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu insanlara acilen Afganistan ve komşu ülkelerde yardım sağlamanın şart olduğunu kaydetti.

Suriyeli sığınmacıların getirdiği yükün yanı sıra Afganistan'da yaşanan gelişmelerin kamuoyundaki hassasiyeti artırdığını ifade eden Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı tüm unsurlarıyla tatbik edilmeden AB'nin Türkiye'den daha fazla beklenti içerisine girmesinin gerçekçi olmadığını vurguladı.

Erdoğan son olarak, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü. Görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.